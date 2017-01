Krystian Kratiuk

Rocznica Chrztu Polski w roku 2016 nie była ani okrągła, ani półokrągła. Ale dla licznych Polaków to właśnie obchodzony w kończącym się roku jubileusz był jedyną okazją do wspominania wydarzeń z roku 966 i możliwością uświadomienia sobie, co one znaczyły. Co więc zapamiętamy z tych obchodów?