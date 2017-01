1977 – zmarł Dietrich von Hildebrand, filozof i teolog katolicki. Pochodził z oziębłej religijnie rodziny protestanckiej. W 1914 roku, podczas studiów filozoficznych przeszedł na katolicyzm. Jako gorący katolik i przeciwnik nazizmu musiał po dojściu Hitlera do władzy uciekać do Austrii. Tam obok pracy na uniwersytecie wiedeńskim redagował tygodnik „Der Christliche Ständestatt”. Po aneksji Austrii przez III Rzeszę uciekł do Szwajcarii. Dzień po opuszczeniu wiedeńskiego mieszkania wtargnęło do niego gestapo. Potem wyjechał do USA, gdzie spędził resztę życia.