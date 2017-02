Utrudnienia w handlu ziemią, restrykcje wobec właścicieli mieszkań czy skokowo rosnący dług publiczny to tylko niektóre ograniczenia własności prywatnej we współczesnej Polsce. Konsekwencje są fatalne, tak pod względem ekonomicznym jak i moralnym. Najwyższy czas na powrót Polski do kluczowych zasad katolickich społeczeństw: prywatnego posiadania i pomocniczości. To kluczowe zadanie dla rządzących.