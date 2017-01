Jeden z dziennikarzy wspierających rząd „dobrej zmiany” opublikował zaskakujący tekst. W jego opinii, Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz przejdą do historii za sprawą wprowadzenia do Polski wojsk amerykańskich. Iście przerażająca to teza. Bo wprowadzenie wojsk sojuszniczych do Polski w tak symbolicznych ilościach mogłoby chyba być istotne historycznie tylko gdyby przyniosło jakąś wielką katastrofę.